تقرير: مراكز البيانات الصينية تستهلك طاقة أكثر من أستراليا

وحسب ما ذكره موقع “TechXplore” الأمريكى فإنه بينما تقود الصين العالم فى مجال الطاقة المتجددة تظل مراكز البيانات فى البلاد معتمدة على الفحم، وتم الحصول على ما يقرب من ثلاث أرباع الكهرباء التى تستخدمها مراكز البيانات من الفحم فى عام 2018، والتى تسببت فى 99 مليون طن من انبعاثات الكربون، وبحلول عام 2023 قد يرتفع هذا العدد إلى 163 مليون طن.
وبذلك ارتفع تخزين البيانات ونقلها فى الصين فى السنوات الأخيرة، حيث قام 800 مليون مستخدم عبر الإنترنت وصناعة تكنولوجيا مزدهرة بنشر الصور ومقاطع الفيديو والمعاملات عبر الإنترنت.
وقال يى روكى، ناشط المناخ والطاقة فى منظمة السلام الأخضر فى شرق آسيا: "بينما حققت صناعة مراكز البيانات فى الصين تحسينات كبيرة من حيث كفاءة استخدام الطاقة، فإن بصمة الكربون الضخمة فى هذه الصناعة دليل على الحاجة إلى مزيد من العمل".
ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء من صناعة مراكز البيانات فى الصين بنسبة 66% على مدار السنوات الخمس القادمة، فى حين أنه بحلول عام 2023 ستتجاوز الصناعة إجمالى استهلاك الكهرباء فى أستراليا فى عام 2018.
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