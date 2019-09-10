فاجعة ”سولكينغ“.. حبس مسؤول جزائري بارز ووضع 11 شخصًا تحت الرقابة

وتوبع المسؤول الجزائري البارز في قضية التدافع الجماهيري على حفل المغني العالمي ”سولكينغ“ والذي خلف 5 قتلى ونحو 100 جريح، بسبب سوء التسيير.
وقالت مصادر جزائرية إن المحكمة أمرت بوضع 11 شخصًا تحت الرقابة القضائية، ومنعهم من السفر، بينما تم حبس موظفين في شركة أمنية مكلفة بتأمين الحفلات الكبرى.
وتسببت حادثة التدافع الجماهيري في استقالة وزيرة الثقافة مريم مرداسي وإقالة المدير العام للأمن الوطني الجزائري عبدالقادر بوهذبة، وفتح تحقيقات قضائية وأمنية موسعة بأمر من الرئاسة.
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