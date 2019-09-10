يونهاب: كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة إن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين يوم الاثنين من إقليم بيونجان الجنوبي صوب الشرق. ولم يتسن بعد الوصول إلى متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للتعقيب.

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