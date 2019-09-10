توقف التعامل بسعري الشيك والكاش بالأسواق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قالت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الإثنين” إنّ عدد من تجار السلع بالأسواق أكّدوا توقف ظاهرة التعامل بسعري الكاش والشيك نتيجة لانفراد السيولة عمومًا بالصرافات الآلية والبنوك.
وأوضح التجار بحسب الصحيفة أنّ الظاهرة تسبّبت في الفترة الماضية في المضاربات وارتفاع الأسعار.
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