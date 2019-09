Hobbs & Shaw يحقق إيرادات عالية حول العالم بعد شهر و أكثر من طرحه

استطاع فيلم الأكشن والحركة Hobbs & Shaw أن يحقق إيرادات تصل إلى 720 مليون دولار أمريكى منذ طرحه يوم 2 أغسطس الماضى، في دور العرض المختلفة حول العالم.

وانقسمت الإيرادات بين 165 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و555 مليون دولار في دور العرض حول العالم، والفيلم حصل على المرتبة الخامسة في قائمة أعلى الإيرادات لـ صيف 2019.

الفيلم الجديد يضم جونسون وستاثام والمقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الجزء الجديد بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية مستقبل البشرية.

يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.