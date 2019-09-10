كوريا الشمالية تطلق مقذوفين مجهولي الهوية في اتجاه بحر الشرق

تصفيات كأس العالم 2022 : أفريقيا السودان x

18:00 تشاد تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 كمبوديا x

13:30 البحرين ميانمار x

13:30 اليابان سنغافورة x

13:45 فلسطين اليمن x

14:00 السعودية ماليزيا x

14:45 الإمارات الكويت x

17:30 أستراليا قطر x

18:30 الهند Advertisements التصفيات المؤهلة ليورو 2020 إنجلترا x

20:45 كوسوفو ليتوانيا x

20:45 البرتغال فرنسا x

20:45 أندورا مبارايات ودية عمان - أساسي x

16:30 لبنان - أساسي الأردن - أساسي x

18:00 باراجواي - أساسي تونس - أساسي x

19:00 ساحل العاج - أساسي أوكرانيا - أساسي x

20:30 نيجيريا - أساسي المغرب - أساسي x

21:00 النيجر - أساسي

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