رئيس حكومة شمال قبرص يبحث مع تشاووش أوغلو أنشطة التنقيب شرق المتوسط

بحث رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده تتار مع تشاووش أوغلو في لفكوشا عاصمة شمال قبرص، تناولا فيه العلاقات بين البلدين، وبحثا ملف جزيرة قبرص، وأنشطة التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط.

وثمن رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، زيارة تشاووش أوغلو إلى بلاده.

وأشار تتار إلى أهمية الضمانة التركية في جزيرة قبرص، مشددا على ضرورة عدم الإقدام على أي خطوة تمس مصير الجزيرة دون التشاور مع تركيا.