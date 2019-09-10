جونسون: لن أطلب تأجيل "بريكست"

ودعا جونسون في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني، اليوم الاثنين، إلى منح الشعب البريطاني إمكانية اتخاذ القرار بشأن تأجيل أو عدم تأجيل "بريكست".
واعتبر جونسون الانتخابات المبكرة الطريقة الوحيدة للخروج من المأزق الحالي.
وأشار جونسون إلى أنه إن لم يصوت البرلمان لصالح إجراء الانتخابات، فإنه سيذهب إلى بروكسل لمناقشة اتفاق جديد، لكنه لن يطلب تأجيل "بريكست".
وكان البرلمان قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تشريع يلزم جونسون بأن يطلب تأجيلا جديدا من الاتحاد الأوروبي إن لم تكن هناك صفقة جاهزة، وذلك في خطوة تمنع جونسون من مغادرة الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
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