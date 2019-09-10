وزارة التعليم السعودية تدرس إلغاء ”اختبار القدرات“

ونقلت عدة صحف محلية عن مصادر لم تسمها، تأكيد بدء وزارة التعليم بدراسة إلغاء ”اختبار القدرات“، الذي يعد اجتياز الطلاب له شرطاً للدراسة في الجامعات.
وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن قرار إيقاف الاختبار سيتم اتخاذه في حال ثبوت عدم جدواه وتحقيقه الهدف، إضافة إلى الاستنزاف المالي كرسوم إجبارية لخوض الاختبارات من قِبل الطلاب والطالبات.
واختبار القدرات هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ويقول القائمون عليه إنه معيار عادل ودقيق للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.
واستند إقرار الاختبار قبل نحو 15 عاماً، لكون الدراسة الجامعية تتطلب قدرات ذهنية تمكن الطالب من اجتياز متطلبات المسارات الدراسية بغض النظر عن التخصص.
ويشرف المركز الوطني للقياس والتقويم، على ”اختبار القدرات“ الذي ينتقده كثير من الطلاب والطالبات، ويقولون إنه تسبب في حرمانهم من دراسة تخصصات يحبونها ولديهم معدلات عالية في الثانوية تؤهلهم لذلك.
وأثار الحديث عن توجه الوزارة الجديد، ردود فعل واسعة في المملكة من الطلاب السابقين أو المقبلين على الجامعات في السنوات المقبلة، وذويهم، وسط تأييد متوقع لإلغاء الاختبار.
وفيما يلي عدد من تعليقات المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“ على إمكانية إلغاء ”اختبار القدرات“:
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