ملثمون يعتدون بالخناجر على الحقوقي الجزائري صالح دبوز

كشفت مصادر متطابقة، ليل الاثنين الثلاثاء، عن اعتداء بالخناجر نفذّه ملثمون جنوب الجزائر، واستهدف الناشط الحقوقي البارز صالح دبوز.

استنادًا إلى ما ذكره شهود عيان، فإنّ دبوز تعرّض إلى الاعتداء في ضاحية ”الشواهين“ بقلب محافظة غرداية (650 كيلومترًا جنوب العاصمة الجزائر)، وفوجئ محامي المعارض الراحل كمال الدين فخار، بعدد من الملثمين يباغتونه بعدة طعنات فرضت نقله على جناح السرعة إلى مشفى قريب.

وعلم مراسل ”إرم نيوز“ من قاسم سوفغانم صديق صالح دبوز، أنّ الضحية يشكو من عدة إصابات في القدمين والكتف والوجه، وسط غموض شديد بشأن حالة دبوز الذي لا يزال يشنّ إضرابًا مزمنًا عن الطعام احتجاجًا على ”مضايقات“ طالته، إثر إخضاعه للرقابة القضائية منذ الثامن نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن القضاء رفع الرقابة عن دبوز في 24 تموز/يوليو المنصرم، بيد أنّ المعني واصل إضرابه عن الطعام، ولم يكتف بتصعيده اللافت ضدّ النظام، بل رفع دعوى قضائية ضدّ سلطات محافظة غرداية والنائب العام هناك، على خلفية تشكيكه في ملابسات وفاة كمال الدين فخار صباح 28 آيار/مايو المنقضي.

ويعدّ هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي يطال ناشطًا حقوقيًا في الجزائر منذ بدء الأزمة السياسية المستعرة في 22 شباط/فبراير الماضي، في وقت يتهّم نشطاء السلطات بممارسة التضييق على حرية التنقل والتعبير، بما حرم كثيرين من التظاهر في الجُمع الأخيرة.