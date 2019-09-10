اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

جدل في السعودية حول حقيقة منع من هم أكبر من 35 عامًا من التقدم للوظائف الحكومية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
اندلع جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في ، بين شبان وشابات سعوديين عاطلين عن العمل، من جهة، ووزارة الخدمة المدنية المسؤولة عن حصر الوظائف الحكومية، من جهة أخرى، وسط تضارب في المعلومات.

وبدأ الجدل عندما نظم عاطلون عن العمل في المملكة، ما يشبه الحملة الافتراضية في موقع ”تويتر“، للمطالبة بإلغاء شرط الجهات الحكومية التي تعلن عن حاجتها لموظفين، وتشترط في المتقدمين ألا يكونوا قد تجاوزوا سن الـ 3 عامًا.

وجذب وسم الحملة ”#الغوا_شرط_العمر_٣٥_سنه“ عددًا كبيرًا من السعوديين الذين شاركوا في دعم مواطنيهم العاطلين عن العمل من الجنسين، ومطلب الجميع هو إلغاء شرط السن الذي يحرم كثيرًا منهم من التقدم لوظائف حكومية.

ويقول المشاركون في الحملة، إن كثيرًا من الجهات الحكومية التي تعلن عن وظائف، تضع شرط العمر ضمن الشروط الواجب توفرها في المتقدمين لتلك الوظائف، على الرغم من مخالفة ذلك الشرط لقوانين وزارة الخدمة المدنية.

وردت وزارة الخدمة المدنية على الحملة، وقالت إن ما يتم تداوله حول شرط السن غير صحيح، وأن الوظائف الحكومية التي تقع ضمن اختصاصها، متاحة لكل من لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد، والذي يبلغ 60 عامًا.

Advertisements

ولم يخفف رد الوزارة من التفاعل مع الحملة، إذ نشر مغردون سعوديون صورًا لإعلانات وظائف حكومية سابقة، يظهر فيها شرط السن أقل من 35 عامًا لمن يود التقدم لتلك الوظائف.

ويفضل غالبية السعوديين الباحثين عن عمل، الوظائف الحكومية، كونها أفضل من وظائف القطاع الخاص من ناحية الأجور وساعات الدوام والعطل، بجانب الأمان الوظيفي الذي لا يتوفر في القطاع الخاص.

وقلصت السعودية في السنوات الماضية، خطط التوظيف في القطاع العام لصالح القطاع الخاص الأكبر حجمًا، والذي يهيمن عليه الوافدون الأجانب، وقصرت العمل في عدد من المهن على مواطنيها فقط بهدف خفض نسبة البطالة التي تقارب الـ 13 بالمئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدل في السعودية حول حقيقة منع من هم أكبر من 35 عامًا من التقدم للوظائف الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا