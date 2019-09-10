شركة أمريكية تتمكن من طباعة قلب صطناعى صغير ثلاثى الأبعاد

وحسب ما نشره موقع "انجادجيت" الأمريكى فيأتى القلب الصغير فى نفس بنية القلب الكامل الحجم، وتقول الشركة: "إنها علامة مهمة لإنشاء قلب اصطناعى لاستخدامه فى عمليات الزرع".
فى وقت سابق من هذا العام قامت الشركة بطبع مكونات القلب الفردية بما فى ذلك الصمامات والبطينين والأوعية الدموية.
وتتضمن عمليتها إعادة برمجة خلايا الدم البيضاء للمريض إلى خلايا جذعية محفزة متعددة القدرات (خلايا iPS)، والجدير بالذكر أن الشركة تأمل فى عمل قلب بشرى يعمل بكامل حجمه.
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