منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تراقب الانتخابات البرلمانية فى بولندا

وأفادت المنظمة الأوروبية - في بيان الإثنين - أن البعثة ستعقد مؤتمرا صحفيا في العاصمة البولندية وارسو غدا الثلاثاء لشرح ترتيبات عملية مراقبة الانتخابات.
وأضاف البيان أن المؤتمر يعد مقدمة لدور مهمة البعثة في الانتخابات والأنشطة المخطط لها وسيكون المتحدث الرئيسي السفير جان بيترسن رئيس بعثة مراقبة الانتخابات في المنظمة الأوروبية.
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