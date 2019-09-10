وقبل المباراة حرص لاعبو بنين على الاحتفال بلاعبى منتخب الجزائر من خلال ممر شرفى بعد تتويج المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 72 عبر مهاجم موناكو الفرنسي إسلام سليماني، والذى وصل لهدفه التاسع والعشرون مع الخضر وأصبح على بعد 7 أهداف لمعادلة رقم عبد العزيز تصفاوت الهداف التاريخي لمحاربو الصحراء.
ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، استعدادًا لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون أيضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار اعتزاله اللعب دوليًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تفوز على بنين وديا بهدف سليمانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.