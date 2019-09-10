الجزائر تفوز على بنين وديا بهدف سليمانى

حقق المنتخب الجزائري فوزا صعبا على نظيره بنين 1-0 ، خلال المقاراة التى جمعت المنتخبين على ملعب 5 يوليو، وديا فى إطار استعداد الفريقين لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو تصفيات كأس العالم 2022.

وقبل المباراة حرص لاعبو بنين على الاحتفال بلاعبى منتخب الجزائر من خلال ممر شرفى بعد تتويج المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 72 عبر مهاجم موناكو الفرنسي إسلام سليماني، والذى وصل لهدفه التاسع والعشرون مع الخضر وأصبح على بعد 7 أهداف لمعادلة رقم عبد العزيز تصفاوت الهداف التاريخي لمحاربو الصحراء.

ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، استعدادًا لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون أيضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار اعتزاله اللعب دوليًا.