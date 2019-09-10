"السيادي" يدعو للتنسيق بشأن السياحة العلاجية

طالب عضو مجلس السيادة الانتقالي، اللواء ركن إبراهيم جابر، يوم الإثنين، بضرورة إحكام التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بعملية السياحة العلاجية، وفي مقدمتها وزارت السياحة والداخلية والخارجية والصحة، بالإضافة إلى إدارتي مطار الخرطوم والجمارك. والتقى عضو المجلس بمكتبه بالقصر الجمهوري يوم الإثنين، اللواء ركن طبيب خالد هاشم رئيس لجنة السياحة العلاجية، إحدى لجان المجلس السيادي الانتقالي.

ووجه جابر بتكثيف العمل الإعلامي وتسليط مزيد من الضوء على السياحة العلاجية، علاوة على استمرار عمليات رصد ومتابعة إعداد المرضى الداخلين والخارجين من البلاد، بالتنسيق مع القموسيون الطبي والجوازات.

من جهته، كشف رئيس لجنة السياحة العلاجية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن إجراء سبع عمليات لزراعة القرنية يوم الثلاثاء، ضمن برنامج اللجنة تشمل مواطنين من دولة جنوب السودان.

