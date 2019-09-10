"السيادي" يدعو للتنسيق بشأن السياحة العلاجية

ووجه جابر بتكثيف العمل الإعلامي وتسليط مزيد من الضوء على السياحة العلاجية، علاوة على استمرار عمليات رصد ومتابعة إعداد المرضى الداخلين والخارجين من البلاد، بالتنسيق مع القموسيون الطبي والجوازات.
من جهته، كشف رئيس لجنة السياحة العلاجية، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن إجراء سبع عمليات لزراعة القرنية يوم الثلاثاء، ضمن برنامج اللجنة تشمل مواطنين من دولة جنوب السودان.
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