رئيس أركان الجيش السوداني يبحث مع وفد صيني تعزيز العلاقات بين البلدين

من جانبه، أشار الوفد إلى أواصر الصداقة والعلاقات بين البلدين والشعبين والتي تمثل منصة لانطلاق العلاقات إلي آفاق أرحب.
وفي سياق آخر، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، اليوم، إن قضية الحرب والسلام تمثل أولوية الإعلام في المرحلة الحالية، داعيا إلى أن يكون للإعلام إسهام في نقل البلاد إلى التعايش السلمي وعدم استغلاله للترويج للحرب، مؤكدا أن سِلم البلاد وأمنها خط أحمر، مطالبا بمساهمة الجميع في وضع البندقية وإسكات صوت الرصاص.
وأوضح صالح، أن السودان يمر بمراحل وصعوبات تحتاج الصبر والتكاتف لإمكانية العبور مع وجود الفرص بمزيد من الإصرار، مشددا على ضرورة إشاعة روح الديمقراطية وجعلها منهجا في المؤسسات والجامعات والمدارس وأن تكون ثقافة حياة مع تقبل الاختلاف في الآراء، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها في التصويب والتبصير، معربا عن أمله في عدم الاختلاف في القضايا الوطنية والتعاون في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف وإعادة النظر في السياسات الإعلامية من خلال مشاورات وتصورات وورش بجهد وعقل جماعي.
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