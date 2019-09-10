نرتقب خطاب مهام الحكومة الانتقالية.. بقلم جلال الدين محمد ابراهيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحمد لله رب العالمين تجاوزت البلاد عملية اختيار مجلس الوزراء ، وإن كان به ما به من الثغرات والإخفاقات ، لكن نقول الحمد الله قد انتهت مرحلة وأمس يفترض أن يكون الوزراء قد أقسموا بالله أن يحافظوا على الأمانة التي ُسملت لهم بموجب شرعية ثورية وليست شرعية شعبية .

بالتالي كل من هو حريص على مصلحة البلاد، وله لب ،، أصبح يرتقب من رئيس الوزراء أن يقدم خطاباً استراتيجياً يحمل في طياته خطة مجدولة استراتيجياً ومبنية على مفهوم علمي احترافي ومسنودة بالواقع وما يحدث في أرض الواقع ، ليتم التأسيس وتشكل جدولاً زمنياً لكل الأهداف المرسومة في تلك الخطة ، مع تبيان آليات التنفيذ والعامل الزمني للتنفيذ.

إن على السيد رئيس الورزاء ( دكتور حمدوك ) أن يعلم بأن البلاد لم يعد من الممكن أن يتم إدارتها بأسلوب( الأماني، ولا بأسلوب التوقعات، ولا بأسلوب إخفاء البيانات والمعلومات ). ، كل تلك الحيل والأساليب انتهت مع سقوط نظام النفاق والخداع والتجارة بالدين .

نحن ننشد عهداً جديداً تزاحم فيه الشفافية كل أساليب ( الظلاميات وأساليب استحمار الشعب التي أسس لها منذ الاستقلال وحتى عهد الإنقاذ) والتي كانت تقود البلاد في داخل أنفاق لا نهاية لها من الظلمات والسرقات والنفاق وأساليب الخداع التي نسفت مصلحة البلاد لصالح المصالح الحزبية والشخصية،، فصنعت بيننا دولة من الأغنياء، وصنعت شعباً من الفقراء والمرضى والجياع.

نريد من الحكومة الانتقالية أن تقود الشعب من الظلمات إلى النور في كل مرافق الدولة وتنشر الوعي للشعب بشفافية حتى يتقبل الشعب بصدر رحب التغيير المنشود بلا عناد أو صناعة مضادات للتغيير، وبدون المساس بثوابت الإيمانيات الربانية للشعب (الديانات السماوية ) وبدون المساس بالثوابت الثقافية السودانية مع عدم المساس بالأعراف .

خطاب الحكومة الانتقالية المرتقب يجب أن يعالج أسباب وأساسيات ودوافع قيام الشعب بالثورة (الانتفاضة)،، وأول تلك الأسباب هي توفير المعيشة الكريمة للشعب بما يكون في متناول الغالبية من الشعب ومن فئة الفقراء بصفة خاصة وأن يكون لهم حق العيش الكريم بلا معاناة، ولكن هذا المطلب لن يتحقق إلا بموجب النجاح في تحقيق أهداف أساسية وعلى قمتها ما يلي :-

1- وضع ونشر جدول زمني للشعب (Time Table ) عبر الإعلام لكل الأهداف التي يفترض على الحكومة الانتقالية أن تحققها مع وضع آليات التنفيذ مع بيان الزمن المنشود لتحقيق كل هدف من الأهداف مع وضع كشف التكاليف المالية وبياناتها بكل دقة لتحقيق كل هدف من الأهداف المذكورة في مهام الحكومة الانتقالية .

2- حشد كل الطاقات والعلاقات الدولية للمساهمة في الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب .

3- التركيز في الخطاب على تطوير الزراعة ورفع معدلات الإنتاج لثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، خاصة في مجال الخضروات وهي الوسيلة الفعلية التي تكسر تحكم التجار في الأسعار فتنخفض الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب، مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك (Time Table ).

4- التركيز في الخطاب على تحويل البلاد إلى الصناعة من أجل رفع الناتج المحلي وتشجيع الصادر الصناعي مع تحفز المصدرين والمنتجين، مع رفع كافة القيود وشطب كافة الجبايات والضرائب على من يقوم بتصدير ما ينتج صناعياً

5- توضيح وإعلان عبر خطاب الحكومة بقفل كافة الصادر من المواد الخام غير المصنعة ( وكارثة وجهل الاقتصاد السوداني هنا مربطها )

6- تحويل كافة الفائض الإنتاجي الزراعي ليتحول إلى منتجات زراعية صناعية.

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7- قفل باب تصدير الماشية الحية وتنشيط وتحفيز صادر المنتجات الحيوانية المذبوحة .

8- قفل باب استيراد كافة البضائع الزراعية الوارد من دولة مصر بصفة خاصة أو من غيرها (وقفل وارد كافة الكماليات مؤقتا) والأخيرة (الكماليات لحين رفع اسم البلاد من قائمة الإرهارب فقط .

9- منح كل مستثمر صناعي كافة التسهيلات بما فيها إعفاء الجمارك للإنتاج لفترة لا تقل عن خمس سنوات منذ تأسيس المصنع وبدون ضرائب ولا زكاة ولا أي نوع من الجبايات من أجل أن يساهم انتشار الصناعة في عملية التصدير كما تفعل الصين والهند .

10- يجب أن يحتوي خطاب الحكومة الانتقالية على حرية الإعلام كافة وعدم تدخل الحكومة أو جهاز الأمن فيما يخص المنشورات إلا عبر وقوع الضرر الشخصي والذي يعالج عبر المحاكم القانونية المدنية أو الجنائية

11- العمل على تقليل الاعتماد على الحصانات الدستورية للشخصيات العامة ولموظفي الدولة والحكومة ( مع تسهيل رفع الحصانات وجعلها بيد (قاضي المحكمة الأولية) و بيد كيل النيابة المعني بمنطقة حدوث المخالفة القانونية.

12- على الخطاب أن يساهم في كل حرف منه بتأسيس دولة المؤسسات والقانون، وأن تصبح الحكومة الانتقالية وأفرادها وإدارتها نفسها تحت سيادة القانون من أجل إثبات قوة وحرية القضاء وأن لا توجد جهة أو شخصية مهما ارتفع مقامها فهي تحت القانون

ويتبع ….. وما زلنا نرتقب خطاب الحكومة الانتقالية