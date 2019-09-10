الاقتصاد الاقتصاد..!.. بقلم شمائل النور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدت الحكومة الانتقالية اليمين الدستورية أمس كأول حكومة بعد سقوط البشير، بعد ثلاثين عاما من الاستبداد ينتقل السودان إلى مرحلة تأسيس لدولة ناهضة. الذي ينتظر الحكومة الجديدة ليس سهلًا وحجم الدمار الذي لحق بكل شبر في البلاد عميق وفرص النجاح تكاد تكون محدودة لذلك المسؤولية التي تقع على عاتق هؤلاء الوزراء والوزيرات كبيرة والمناخ الذي سيعملون فيه مشوش ومعقد لكن الدافع الأكبر أنها حكومة الثورة وأنها ممثلة الآن للشعب ومدفوعة بدعمه اللامحدود وهذا رغم أنه مسؤولية كبيرة لكنه سند عظيم لكل من يريد أن يحقق إنجازا لهذا البلد.

طالت المدة منذ سقوط البشير حتى أداء القسم بالنسبة للحكومة، محطات كثيرة انتقلت فيها الثورة من المجازر المستمرة إلى التوصل إلى اتفاق، ما دُفع باهظ ولا تزال الفاتورة تزيد يومًا بعد يوم، أمس القريب ارتقى أحد مصابي أحداث الثامن من رمضان شهيدًا قبيل أداء القسم بساعات وكأنه تذكرة في هذا التوقيت للوزراء الجدد أن الدم الذي سال ولا يزال ينتظر أن يتحقق الهدف الذي لأجله سال وملأ الطرقات.

على وجه السرعة وبما لا يحتمل المزيد من الانتظار يتطلع المواطن إلى قطف ثمار الثورة من خلال الوضع الاقتصادي ابتداء، على أقل تقدير تثبيت هذا الوضع على أن لا يتأزم أكثر من ذلك، هذا على أقل تقدير.. ينتظر المواطنون الذين يعلقون آمال عريضة في حكومة حمدوك، ينتظرون أن يتحسسوا أولى خطوات التغيير على المستوى الاقتصادي، الاقتصاد الذي طحن الشارع وطاح بالبشير.

ينتظر من وزراء القطاع الاقتصادي مع رئيس الوزراء ذو الخلفية الاقتصادية طرح رؤيتهم وبرنامجهم للتعامل مع الوضع الراهن أولًا والخطط الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد ثانيًا.

منذ الفترة التي أعقبت سقوط البشير. توقفت قطاعات عديدة ليس فقط لأن الوضع الاقتصادي متدهور كما هو الحال قبل سقوط البشير، بل أن الجميع في انتظار الحكومة الجديدة، وها هي قد أُعلِنت.

الاقتصاد يحتاج إحداث اختراق سريع يثبِّت الوضع الحالي على ما هو عليه ثم يضع معالجات طويلة الأجل.. الصحيح والذي لا شك فيه أن سياسات فاشلة استمرت (30) عامًا لا يمكن أن تُعالَج جذريًّا خلال شهور، لكن ما لا شك فيه أن المناخ مواتٍ لوضع خارطة طريق مفصلة للخروج من عنق الزجاجة.. الاقتصاد قضية شديدة الحساسية لما لها من ارتباط مباشر بحياة الناس اليومية فهو خطر على الحكومة الجديدة إذا أخفقت في السيطرة على الوضع وهو كذلك بمثابة داعم رئيسي إذا ما استطاعت تحقيق اختراق فيه.