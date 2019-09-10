تعليقاً على نصائح عروة للإنقاذ.. بقلم خالد معروف الأنصاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرأت تعليقاً لأحد منسوبى الحركة الإسلامية الأخ خالد معروف بالعنوان أعلاه معلقاً على مقالي في الأسبوع الماضي، بعنوان (نصائح لأهل الإنقاذ).. أنشره لأهميته ولعموم الفائدة حول ما ننشده من مراجعات فكرية وسياسية في هذا المنعطف السياسي الخطير ثم أعقّب عليه غداً باذن الله.

يقول الأخ خالد: (برغم أن الأستاذ محجوب عروة من الرعيل الأول أو قل من الصف الثاني للحركة الإسلامية وهو ممن انخرط في العمل الصحفي عقوداً طويلة، وعلى ذلك يفترض أن تكون التجربة أكسبته خبرة ثرة ومعلومات غزيرة وثقافة إسلامية عميقة .. إلا أنه مع الأسف ظهر في مقاله هذا الذي سماه نصائح لأهل الانقاذ ظهر الأخ محجوب عروة ساذجاً إلى الحد البعيد ولم يبد أي إشفاق على مستقبل هذا البلد الذي يتناوشه الأعداء وتتربص به الدوائر لإبعاده عن قيمه وأخلاقه ومقوماته.

وله الحق، بل عليه وعلينا جميعاً أن نعترف بأن أخطاء قد حدثت في مسار الحركة الإسلامية سواءً في تنظيمها أو في واجهتها المؤتمر الوطني.. وما كان له أن يجهد نفسه لإقناعنا بذلك فذاك أمر متفق عليه .. نعم .. حدثت أخطاء كثيرة بلا جدال .. والمراجعة واجبة لا محال.

ولكني أتساءل

● هل خفي على أخينا عروة خطورة الوضع الحالي في السودان؟ والمخاطر المحدقة به؟

● أما راعه التراجع الفضيحة عن ذكر مرجعيات التشريع واللغة العربية؟ مما يشي بأن هناك نوايا خبيثة ومؤامرة تدبر في الظلام.

● أما أحزنه ركوب الحزب الشيوعي على أكتاف الثوار الشباب والضغط الأجنبي والمخابراتي حتى صار الشيوعيون اليوم على سدة الحكم بلا تفويض شعبي وبلا صناديق اقتراع؟ ولدورة حكم كاملة 4 سنوات.

● وكيف أقنع نفسه ليقنعنا بأن الشعب هو الذي فرض لوناً سياسياً معيناً بعد الثورة وعلى ذلك يجب علينا اتباعهم ؟

● ويحدثنا الأخ عروة بأن ثمة تغييراً حدث في تركيبة الشارع، ونسي أن هؤلاء الشباب هم نتاج وصناعة ثورة التعليم الجامعي الذي بلغ مليون طالب في قاعات الجامعات المنتشرة، وأضعافهم من الخريجين .. وبالأمس، كان التعليم الجامعي مقاعد محدودة ومن بعدها لأبناء الأثرياء خارج السودان .

● وأين هم المستقلون الذين وعدنا المجلس العسكري باختيارهم للمجلس السيادي ومجلس الوزراء؟ أم أغمض عروة عينيه عن ذلك؟

● أما هاله التدني المريع لمستوى المرشحين لحقائب وزارات الحكومة الانتقالية؟ من أمثال عملاء المخابرات والـ CIA؟ وممن عمل قاضياً فباع البنقو (المعروضات) لتجار المخدرات!! ومن باع التراكتور (وهو يعمل في جهة سيادية) لمصلحته وقبض الثمن!! أما سمع الأخ عروة بمن زوَّر شهاداته وزعم أنه نال شهادات عليا من جامعة هارفارد الأمريكية !! أما سمع بمن تم ترشيحه وهو ممن اشتهر بالتحرش بالنساء في صيدليته !! كما ضجت الأسافير بذلك ..

● أما توجس خيفة من طول المرحلة الانتقالية وما يحاك فيها من أجندة بعيدة عن إصلاح الدولة وقضايا المواطن الملحة؟

● *ثم ما هذا التهديد والتحذير بأن الحركة الإسلامية عرضة لما لا تحمد عقباه، من الذي يريد أن يحيلنا إلى أثر بعد عين؟ ومن القادر أن يقصي تياراً قدَّم آلاف الشهداء من أمثال الشهيد محمد صالح عمر والشهيد محمود شريف والشهيد إبراهيم شمس الدين والشهيد عبيد ختم والشهيدة سعاد طمبل والشهيد ترايو مناوي والشهيد أبو قصيصة والقائمة تطوووول ..

● واطمئن الأخ عروة وغيره أن الحركة الإسلامية السودانية باقية ما بقي السودان، وليست وصية على هذا الشعب وليست وحدها في الساحة التي تنافح عن قيم وأخلاق أهل السودان فإن الساحة مليئة بالوطنيين والغيورين علي مصلحة الأمة ..

وبالله التوفيق..