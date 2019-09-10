تفاصيل لقاء وزير الخارجية المصري بحمدوك ووزيرة الخارجية أسماء عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس الوزراء، د. عبدالله حمدوك، الاثنين في الخرطوم، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية في تغريدة على “تويتر”. وأكد شكري، خلال اللقاء، حرص مصر على دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية. من جهته، شدد حمدوك على متانة وأزلية العلاقات السودانية المصرية، داعياً إلى تعزيزها. وبحث الجانبان سبل تفعيل الآليات المشتركة التي تقود إلى تحقيق غايات التعاون الفعال، وفق وزير شؤون مجلس الوزراء السودان، عمر مانيس.

والتقى وزير الخارجية المصري بنظيرته، أسماء عبد الله. وفي كلمة بختام جلسة المباحثات الثنائية مع عبدالله، قال شكري إن مصر أكدت منذ بدء التطورات في السودان حرصها على احترام إرادة الشعب السوداني، وسعت إلى تقديم كافة سبل الدعم له، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف السودانية. كما هنأ الحكومة والشعب السودانيين على ما تحقق من استعادة استقرار واستكمال مؤسسات الدولة، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الشعب. من جانبها، لفتت عبدالله إلى أن اللقاء مع الجانب المصري كان مثمراً، مشيرة إلى أزلية العلاقات بين البلدين. كذلك نقل شكري، خلال لقائه رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تهاني الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، للحكومة الجديدة، مؤكداً توفير ما لديهم من قدرات لانطلاق السودان وشعبه.