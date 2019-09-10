وصول د. الكاردينال الي الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل الي الخرطوم بعد غياب دام اكثر من سته أشهر رئيس نادي الهلال أشرف الكاردينال قادما من دولة الإمارات العربية المتحدة حسب ما علمت (سودانا فوق) وقالت مصدر مقرب من الرئيس الهلالي ان الكاردينال عاد للمتابعه العديد من الملفات الهلالية لكن ذات المصدر رجح عودة الكاردينال خلال أيام قليلة.

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