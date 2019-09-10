“سيرك” في برشلونة يتحدث عن قصة صعود نجم ميسي

يتوافد الملايين على برشلونة لمشاهد ليونيل ميسي يلعب في كامب نو وسيحظى زوار المدينة قريباً بفرصة مشاهدة عرض للسيرك يتناول رحلة صعود مهاجم الأرجنتين الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم خمس مرات.

وبحسب العربية وسيدشن سيرك دو سوليه (سيرك الشمس) استعراض “ميسي 10” في بارك ديل فورم في العاشر من أكتوبر ووصفه بأنه رحلة مثيرة ومدهشة لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة.سيتم تناول رحلة صعود نجم ميسي مهاجم برشلونة من مسقط رأسه في روساريو إلى قمة كرة القدم العالمية في أول عرض لسيرك دو سوليه في إسبانيا.

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وسمح لوسائل إعلام يوم الاثنين بزيارة المكان المزمع إقامة السيرك فيه وسيسع ثلاثة آلاف متفرج كل ليلة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)