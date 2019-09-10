التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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بث ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عرف نفسه بأنه نقيب سابق بالجمارك- بث حديثاً عن إنتاج وتصدير الذهب السوداني خلال فترة عمله التي امتدت لمدة 23 سنة كان يعمل خلالها بقسم البضائع بمطار الخرطوم ومشرفاً على عمليات التصدير .
وبحسب الناشط ومن خلال عملية حسابية تقريبية كشف عن أرقام كبيرة تخص إنتاج وتصدير الذهب السوداني وأفاد النقيب بأن إنتاج الذهب السوداني خلال الفترة التي حددها بلغ ما يقارب 4650 طناً، مشيراً إلى أن سعرها ما يقارب 138 مليار دولار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : عرف نفسه بأنه ضابط جمارك سابق : 138 مليار دولار قيمة الذهب السوداني الذي تم تصديره خلال العهد البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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