“العثيمين” يستعجل إغاثة متضرري السيول بالبلاد

استعجل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف بن أحمد العثيمين, إرسال مساعدات عاجلة في القطاع الصحي للمتضررين من كارثة السيول والأمطار في ولايات السودان المختلفة. بينما وصل وفد من المنظمة وصندوق التضامن الإسلامي للوقوف على حجم الأضرار وتقديم المساعدات.

وناشد العثيمين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بتقديم المساعدات الإنسانية للسودان في هذه المرحلة الحرجة في تاريخه، وخاصة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

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وأكد بحسب الشروق – التزام المنظمة بدعم السودان في جهود السلام والبناء وإعادة الإعمار, اتساقاً مع قرارات القمم الإسلامية، وخاصة القمة الأخيرة، وقرارات الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

ووصل يوم الإثنين إلى العاصمة الخرطوم وفد من منظمة التعاون الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي، للوقوف على حجم الأضرار وتقديم المساعدات.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد بالمسؤولين في وزارة الصحة ومفوضية العون الإنساني, ويقوم الوفد بجولة تفقدية لتقييم الضرر الذي وقع على المؤسسات التعليمية والصحية في ولاية الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)