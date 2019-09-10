“فيفا 20”.. ميسي الأعلى وصلاح في المركز السابع

التاريخ: 09-سبتمبر-2019 فى : رياضة 16 مشاهدة تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في لعبة “فيفا 20” للبلاي ستيشن للألعاب الالكترونية، بينما حل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في المركز السابع. وتفوق ميسي على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي والبرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي والبلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني. وتصدر ميسي صدارة اللاعبين في لعبة “فيفا 20” بـ94 نقطة مقابل 93 نقطة لرونالدو و92 نقطة لنيمار و91 نقطة للبلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد. Advertisements وجاء البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي في المركز الخامس بـ91 نقطة يليه السلوفاكي يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد في المركز السادس بـ91 نقطة أيضا. وبحسب العربية حل الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز السابع بـ90 نقطة متساوياً مع زميله المصري محمد صلاح ثم جاء الكرواتي لوكاس مودريتش نجم وسط ريال مدريد والألماني مارك اندري تير شتيغن حارس برشلونة في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب برصيد 90 نقطة لكل منهما. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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