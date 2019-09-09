وأضاف الشيخ خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على قناة الغد، أن المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير وحكومة "الحمدوك" جميعهم على استعداد تام لدفع فاتورة السلام، مؤكداً أن إحلال السلام لن يكون بالأمر السهل، وسيكون له فاتورة يدفعها كل أهل السودان للوصول إلى سلام مع الجماعات المسلحة، لتحقيق العدالة واتقسام الثروة والسلطة بعدالة مع تلك الجماعات بحسب الأقاليم التي يمثلوها.
وأوضح الشيخ أن مسألة المحاصصة تُستخدم لخدمة أجندات ولإقصاء أطرافاً بعينها، ورأى أن المحاصصة التي يجب تطبيقها هي اقتسام السلطة والثروة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ "الحرية والتغيير": الشعب السوداني على استعداد لدفع فاتورة السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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