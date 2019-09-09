عاجل.. انفجار مجهول في مخزن عتاد تابع لـ "لحشد العشائري" بالعراق

سقط مساء اليوم الإثنين، عدد من قذائف الهاون على قرى بمدينة هيت في محافظة الأنبار، وذلك عقب انفجار مخزن عتاد تابع للحشد العشائري لأسباب مجهولة.

وأفادت فضائية "سكاي نيوز عربية" بأن فرق الدفاع المدني العراقي تمكنت من السيطرة على الحريق.

من جهة أخرى، أعلنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي تنفيذ عمليات إنزال جوي في منطقتي مطيبيجة وصحراء صلاح الدين أسفرت عن مقتل 15 إرهابيا من داعش من ضمنهم انتحاريون وإلقاء القبض على تسعة آخرين.

