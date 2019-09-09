تفاصيل جديدة بشأن واقعة وفاة العالم المصري "أبو بكر عبد المنعم"

كشف السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، تفاصيل جديدة في واقعة وفاة العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، في المملكة المغربية الخميس الماضي.
وقال إبراهيم في تصريح لـRT، اليوم الاثنين، إن بلاده تعمل على نقل جثمان عالم الذرة المصري أبو بكر رمضان اليوم إلى القاهرة.
وأضاف أشرف إبراهيم أن نتيجة التحاليل المعمقة بعد تشريح جثمانه والتي تمت بناء على أمر من النيابة العامة المغربية، ستصدر بعد أسبوع.
وتوفي العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، يوم الخميس الماضي في المغرب أثناء مشاركته في ورشة عمل نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري، من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري بمدينة مراكش.
وأوضح السفير المصري بالمغرب أنه أثناء الاجتماعات في إطار الورشة، شعر الدكتور أبو بكر رمضان بإجهاد واستأذن للذهاب إلى غرفته وزاد عليه التعب فأبلغ الفندق، الذي بدوره أبلغ المسؤولين عن الورشة، وتم نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.
وكان رمضان يشغل سابقا منصب رئيس الشبكة القومية للرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية.
وترددت أنباء عقب إعلان الوفاة عن احتمال تعرّض العالم المصري للاغتيال عبر تسميمه، خاصة أنه تناول عصير برتقال قبل وفاته بقليل.
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