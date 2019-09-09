وزيرة المالية: برنامج إسعافي لتثبيت الاقتصاد وهيكلة الموازنة خلال المئتي يوم الاولى…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي، أمس الأحد، تنفيذ برنامج إسعافي للمئتي يومٍ الأولى لتحقيق خمسة محاور رئيسية، أبرزها تثبيت الاقتصاد الكلي، وإعادة هيكلة الموازنة والجهد المالي. وقال في أول تصريحات له بعد أداء اليمين الدستورية، أن “البرنامج الإسعافي يهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي والصرف على التعليم والصحة والتنمية”.

وكشف البدوي، عن إجراءات إسعافية وناظمة لتثبيت الأسعار وتوفير وسائل تخفيض كلفة المعيشة والضائقة التي يعاني منها الشعب السوداني.

وأضاف، “الشعب الآن حرٌّ سياسيا ووجدانيا، ولكنه مقهور اقتصاديا، فيجب بذل كل الجهد لمعالجة هذه الأزمة بخطة إسعافية عاجلة، ريثما يتم توفير برامج اقتصادية من قبيل تثبيت الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وأسعار الصرف والسيولة وغيرها”.

وأشار إلى معالجة أزمة بطالة الشباب عن طريق برامج مؤقتة أو قصيرة الأجل أو طويلة الأجل على نحو المدى المتوسط والبعيد.

ونوَّه البدوي إلى إمكانية الانتقال إلى التحول الهيكلي عن طريق المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الطرق والإنشاءات والمطارات، في نهاية الفترة الانتقالية وقبل تسلُّم السلطة الديمقراطية.