الفنانة هيفاء وهبي تستعد لدخول عالم “الأكشن”

الخليج 365 : تقوم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالتحضيرات الخاصة لفيلمها الجديد “عقد الخواجة”، الذي يتولى مهمة إنتاجه مدير أعمالها محمد وزيري. فيلم “عقد الخواجة” قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين. Advertisements هذا ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جار الاستقرار عليها. يذكر أن هيفاء وهبي بدأت مشوارها مع السينما في فيلم ”دكان شحاتة“، وقدمت بعده عام 2014 فيلم ”حلاوة روح“ الذي أثار جدلًا واسعًا قبل صدور قرار وقف عرضه.

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