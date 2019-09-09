فحص DNA لفنان معروف لاثبات النسب.!

الخليج 365 :

على إثر محاولة إقصاء فنان معروف من الورثة استخرجت احدى الاسر اعلام شرعي للورثة وأخرجت منه الفنان بزعم انه ليس وارث ليقوم محامي الفنان بالطعن في الاعلام الشرعي للورثة مطالباً بادخاله من ضمن الوراث لامتلاكه شهادة ميلاد تدل على ان والدة الوارث هي والدته ويحق له ان يرث من ضمن الوارثين.

لاثبات نسب الفنان الا ان محام الفنان وبحسب صحيفة الدار أكد على ان شهادة الميلاد التي تؤكد على ان الموروثة هي والدته فلا يحتاج الى الفحص لانه يرث في أمه طالما حبلت به بشهادة عدد من الشهود الذين عاصروا والدته.