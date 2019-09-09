بحث تفعيل التعاون التجاري بين السودان والبرازيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : التقى نائب الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة القومية للمستوردين الاستاذ علي صلاح علي ببرج اتحاد الغرف التجارية برئيس غرفة التجارة البرازيلية الإفريقية والمدير العام للغرفة بحضور المدير العام لاتحاد الغرف التجارية عبد العزيز أبو طالب . حيث تناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات التجارية بين السودان والبرازيل وتنشيط التبادلات التجارية وتطرق الاجتماع بالبحث إلى إمكانية التصنيع بالسودان بالاستفادة من الامكانيات والموارد والمواد الخام بالسودان. رئيس غرفة التجارة البرازيلية الافريقية أكد خلال الاجتماع مشاركة الغرفة في فعاليات معرض الخرطوم الدولي للعام 2020 والتحضير للمشاركة والاستفادة من مركز رجال الأعمال الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية ضمن فعاليات البرامج المصاحبة للمعرض من خلال جلسات عمل اللقاءات الثنائية بالمركز والترويج وسط قطاعات الأعمال المشاركة لمنتجات البلدين بهدف تطوير وزياة عمليات الاستيراد والتصدير بين السودان والبرازيل وأمن الاجتماع على ضرورة مواصلة عملية التواصل بما يخدم قطاعات الأعمال بالبلدين.

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