أزمة خبز بمدينة ودمدني وعودة البيع بالسوق السوداء

تجددت أزمة الخبز بمدينة ودمدني في وقت كشفت فيه جولة بحسب (الجريدة) عن إغلاق عدد من المخابز داخل المدينة وأطرافها أبوابها، واستنكر مواطنون تجدد أزمة الخبز مشيرين لاستئناف العام الدراسي وفقاً لاعلان حكومة الولاية في منتصف سبتمبر الجاري.

وطالبوا حكومة الولاية بالإسراع في حل مشاكل الخبز التي ظلت تعاود الكرة باستمرار مما يجعلهم في حالة بحث متواصل عن (الرغيف) ، وأشاروا لعودة البيع بالسوق السوداء وأن سعر قطعة الخبز من 2 إلى 3 جنيهات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)