معتمد أمبدة : مبادرات تجار سوق ليبيا عمل وطني

امتدح اللواء ركن فيصل ساتي حمد معتمد محلية أمبدة نهج الخيرين من التجار في دعم المبادرات الإنسانية في بادرة تؤسس معاني التكافل والتراحم بين مكونات المجتمع في تعاطيها مع المشروع التكافلي باعتباره المنهج للتواصل الاجتماعي.

وأضاف ساتي أن المبادرات الإسنادية لمتضرري السيول ستتواصل لتشمل كافة المتضررين من الولايات المختلفة وقال إن تجار سوق ليبيا هم السواعد التي تساهم في رتق النسيج الاجتماعي بوقوفهم ودعمهم المتواصل للأنشطة الاجتماعية وتسخير طاقاتهم لدعم المشروع الإنتاجي ونهضة الخدمات.

وأكد الأستاذ سعيد قدالة، رئيس لجنه تجار سوق ليبيا، بحسب سونا – إن تجار ليبيا يشكلون الإسناد للمشروعات الوطنية التي تعزز قيم الترابط والتراحم والتواصل، مؤكدين وقوفهم مع كل الأطروحات التي تساهم في التخفيف على المتضررين بحملات متواصلة لاستقطاب جهد الخيرين لدعم المتأثرين جراء السيول والأمطار بولايات السودان المختلفة.

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من جهته أكد الأستاذ أيوب تابر، رئيس الغرفة لتجارية سوق ليبيا، التزامهم التام بالإسهام في عمل الخير وإعمار مشروعات التنمية.

يذكر أن لجان تجار سوق ليبيا استنفرت قواعدها التجارية لنفرة متضرري السيول والفيضانات بقرى ولاية النيل الأبيض ومنطقة ودر ملي بريفي بحري حيث تشتمل القافلة على مشروع الإيواء بعدد من الخيام وسلع تموينية ودعم عيني ومادي للمتضررين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)