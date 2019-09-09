وزير التربية والتعليم يكشف عن أكبر تحديات التعليم خلال لقائه بالعاملين

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم ومدراء الإدارات والعاملون بالوزارة وممثلون للجنة المعلمين، الوزير محمد الأمين التوم، حيث تم بقاعة سر الختم الخليفة الاحتفال الذي خاطبه الوزير ووكيل الوزارة د. الطاهر حسن الطاهر ورئيس لجنة المعلمين.
وأكد الوزير بحسب سونا – أن التحديات كبيرة وأبرزها العمل على إقناع المجتمع بأهمية التعليم وأن نجعل الدولة تعطي التعليم أولوية. مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود حتى تصبح مهنة التعليم جاذبة وإعادة هيبة المعلم.
كما دعا إلى حراسة الثورة ومراقبة أداء الوزارة وأن تكون النظرة نقدية تدفع إلى مزيد من التجويد، وكشف أن الحكومات ومنذ الاستقلال لم تلتزم بما وقعت عليه في جانب التعليم.
من جانبه أكد وكيل الوزارة د. الطاهر حسن الطاهر استعداد الوزارة بكل مكوناتها للعمل مع الوزير لأجل النهوض بالعملية التعليمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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