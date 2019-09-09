وزيرة التعليم العالي: مجلس الوزراء سيناقش غداً مسألة فتح الجامعات

أكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة انتصار الزين صغيرون، أن مجلس الوزراء سيناقش غداً (الثلاثاء) مسألة فتح الجامعات.

وخاطبت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة انتصار الزين صغيرون،اليوم (الإثنين) اجتماع مجلس جامعة الفاشر رقم 11 والذي انعقد تحت شعار: (معاً نحو الشراكات الذكية لدعم الجامعة)، بقاعة المؤتمرات الرئيسة بوزارة التعليم العالي.

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وأكدت الوزيرة بحسب الصيحة الآن – دعمها لمشروع المبنى الانتقالي للجامعة، مبينة أنها ستنظر في الميزانية المتاحة للوزارة قبل أن توعد بتقديم أي دعم للجامعات.

هذا وقد صادق مجلس الجامعة على توصيات مجلس الأساتذة القاضي بإنشاء أقسام جديدة بكليات الهندسة وعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات والآداب والقرآن الكريم، كما أجاز إنشاء مدرستين ثانويتين للبنين والبنات ومدرستين أساس بنين وبنات لتدريب طلاب كليتي التربية والتربية لمعلمي الأساس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)