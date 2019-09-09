التاريخ: 09-سبتمبر-2019
8 مشاهدة
أكد المجلس السيادي أن الوفد الحكومي بقيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عضو المجلس، سيلتقي الحركات المسلحة الموجودة بالعاصمة الجنوبية جوبا، مؤكداً تفاؤله بنجاح المحادثات الجارية مع قيادة الحركات المسلحة بشأن استكمال السلام.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن لقاءات الوفد الحكومي ستشمل عبدالعزيز الحلو وقادة الجبهة الثورية، برئاسة د. الهادي ومالك عقار، متوقعاً الوصول إلى تفاهمات معهم بشأن تحقيق السلام وإيقاف الحرب بالبلاد.
وأشار عضو المجلس إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتحقيق الأمن والسلام بالبلاد، مبيناً أن الحكومة ستولي ملف السلام اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى.
ووصل وفد من مجلس السيادة، يوم الإثنين، إلى العاصمة الجنوب سودانية، جوبا، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لبحث جهود السلام مع الحركات المسلحة، وينتظر أن تنعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.
ويتوقع أن يلتقي الوفد ممثلي كل من “الجبهة الثورية، وبعض الحركات من خارج إطارها، مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو”، بالإضافة إلى حركات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “السيادي”: محادثات “الحركات” بجوبا استكمال للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.