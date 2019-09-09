“السيادي”: محادثات “الحركات” بجوبا استكمال للسلام

أكد المجلس السيادي أن الوفد الحكومي بقيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، عضو المجلس، سيلتقي الحركات المسلحة الموجودة بالعاصمة الجنوبية جوبا، مؤكداً تفاؤله بنجاح المحادثات الجارية مع قيادة الحركات المسلحة بشأن استكمال السلام.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن لقاءات الوفد الحكومي ستشمل عبدالعزيز الحلو وقادة الجبهة الثورية، برئاسة د. الهادي ومالك عقار، متوقعاً الوصول إلى تفاهمات معهم بشأن تحقيق السلام وإيقاف الحرب بالبلاد.

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وأشار عضو المجلس إلى أن هذه اللقاءات تسهم في تقريب وجهات النظر بين الطرفين لتحقيق الأمن والسلام بالبلاد، مبيناً أن الحكومة ستولي ملف السلام اهتماماً كبيراً وأولوية قصوى.

ووصل وفد من مجلس السيادة، يوم الإثنين، إلى العاصمة الجنوب سودانية، جوبا، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لبحث جهود السلام مع الحركات المسلحة، وينتظر أن تنعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.

ويتوقع أن يلتقي الوفد ممثلي كل من “الجبهة الثورية، وبعض الحركات من خارج إطارها، مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو”، بالإضافة إلى حركات أخرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)