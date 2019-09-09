الجامعة العربية تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أكدت الجامعة العربية، أن حل النزاع في ليبيا يجب أن يقوم على وقف كامل لإطلاق النار حول طرابلس لإنهاء المعارك التي بدأت في 4 أبريل الماضي، بعد هجوم المشير خليفة حفتر، على العاصمة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.

واجتمع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الإثنين، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق بطرابلس محمد سيالة، لبحث الوضع السياسي والأمن في ليبيا ودور المنظمة في حل الازمة، بحسب بيان للمؤسسة.

وحث أبو الغيط الليبين على "البحث عن حل سياسي شامل للوضع في البلاد برد فعل فوري على النشاط العسكري والتوصل لوقف إطلاق نار دائم حول العاصمة طرابلس، يضمن وقف المعارك، التي أتمت شهرها الخامس".

وحث الأمين العام على استئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، التي يقودها مبعوث المنظمة غسان سلامة.

وبحث المسئولان الوضع عشية اجتماع مجلس الجامعة العربية، الثلاثاء، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربي، والذي يتناول الوضع في ليبيا ضمن أجندته.

وأودت المعارك بحياة نحو ألف شخص منذ أبريل الماضي، وخلفت أكثر من 10 آلاف جريح، وأجبرت أكثر من 30 ألف شخص على ترك منازلهم.