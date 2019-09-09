مجلس الوزراء الجزائري يصادق رسمياً على مشروع قانون الانتخابات

صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه اليوم الإثنين، على مشروع قانون السلطة العليا لتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي طالب بها الشعب منذ بداية الحراك في 22 فبراير الماضي.
وصادق المجلس على نص القانون المعدل للانتخابات، تحضيراً للاستحقاق الانتخابي الذي من المرجح تنظيمه قبل نهاية السنة، في الوقت الذي ينتظر فيه استدعاء هيئة الانتخابات، حسب ما دعا إليه رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح في خطابه الأخير.
وقال رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، إن قيادة الجيش وقفت إلى جانب الشعب في "هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد"، في حين اعتبر الفريق قايد صالح اليوم في زيارته لمدينة وهران، غرب البلاد، الانتخابات "بوابة أولى للخروج من الأزمة"، مضيفاً "حرصنا على الحفاظ على مؤسسات الدولة وهيبتها".
كما صادق مجلس الوزراء على "مقترحات هيئة الوساطة التي قدمتها في تقرير مفصل أمس خلال لقائها بالرئيس المؤقت".
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