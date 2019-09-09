اجتماع بين مجلس السيادة السوداني والحركات المسلحة من أجل السلام

اتفق مجلس السيادة السوداني أثناء لقاء مع الحركات المسلحة في عاصمة جنوب السودان على الرغبة في تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب.

وجاء في بيان لمجلس السيادة، اليوم الاثنين: "وفد مجلس السيادة، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو، عقد اجتماعا تمهيديا مشتركا مع الحركات المسلحة بحضور رئيس دولة جنوب السودان، الرئيس سلفاكير ميارديت بعاصمة دولة جنوب السودان، جوبا".

ونقل البيان عن دقلو قوله خلال الاجتماع "أتينا بقلب مفتوح لتحقيق السلام"، مجددا رغبة الحكومة في الوصول لسلام شامل وعادل بأقرب وقت.

من جانبه، أوضح رئيس الجبهة الثورية، الهادى إدريس، إحدى الحركات المسلحة، أن "الجبهة تسعى لسلام يخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحروب".

فيما دعا سلفاكير، بحسب البيان، "الحركات المسلحة إلى توحيد الهدف طالما أن الغاية واحدة وهي السلام".