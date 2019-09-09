وزير التجارة : السودان يُصدر مواد خام و يستوردها بعد تصنيعها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أن أولويات وزارته خلال الفترة القادمة تُركز على تحقيق القيمة المضافة للمنتجات السودانية للمُساهمة في زيادة قيمة الصادرات السودانية. وقال مدني خلال لقائه اليوم “الإثنين” مديري الإدارات العامة والمتخصصة بالوزارة بمناسبة تسلم مهامه وزيراً للصناعة والتجارة رسمياً، إن السودان يُصدر مواد ومنتجات أولية و يستورد المواد التي يتم إعادة تصنيعها . وأكد أن منشطي الصناعة والتجارة يرتبطان ارتباطاً وثيقاً وأشار إلى الجهود المبزولة لمعالجة عجز الميزان التجاري. وأوضح أن صادرات السودان قبل استخراج البترول كانت تصل إلى (600) مليون دولار ويستورد وقتها ماقيمته (1.5) مليار دولار بينما تصل مستورداته حالياً مابين (8-9) مليار دولار في العام . وأكد سعي وزارته إلى تذليل المشاكل والمعوقات التي تعترض قضايا الصناعة والتجارة المتمثلة في القوانين والسياسات وضبط الأسواق وإرتفاع تكلفة الانتاج والجودة والتهريب. و أشار إلى اهتمام وزارته بالحركة التعاونية مؤكداً أنها ستجد الأولوية القصوى بجانب قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة . ولفت مدني لتجارب عدد من الدول الصديقة التي نهضت بفضل هذا القطاع وأضاف “إن السودان يملك امكانات مهولة وفرص كبيرة للنهوض بشكل يتناسب مع حجم الموارد المتاحة بجانب الإرادة السياسية والشعبية” وأمن علي ضرورة تحويل روح الثورة السودانية إلى التنمية والبناء والاعمار ودعم الاقتصاد الوطني لتلبية تطلعات واشواق الشعب السوداني كما تحدث الوزير عن معالجة قضايا الفساد والتدريب والتعاون الدولي والتمويل المادة السابقة وزير المالية يؤكد الإبقاء على دعم السلع الاساسية المقالة القادمة تعرّف على الموعد الجديد لمباراة المريخ والوداد بعد تأجيلها

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