وزير المالية يؤكد الإبقاء على دعم السلع الاساسية

الخليج 365 : أكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، على الإبقاء على دعم السلع الاأساسية في الوقت الراهن لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الإقتصاد الكلي. وكشف عن إطلاق مشروعات محددة في موازنة العام 2020 لإضافة قيمة إضافية لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية. ونوه البدوي لدى مخاطبته العاملين بوزارة المالية اليوم “الإثنين” على تعويله على وزارة المالية في تنفيذ برنامج إسعافي خلال فترة حددها بـ 200 يوم. وأوضح أن البرنامج يشمل على برامج تثبيت الاقتصاد الكلي وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد في التنمية والرفاه الإجتماعي. وأكد البدوي إيمانه بالاقتصاد المخطط على المستوى الإستراتيجي وريادة وقيادة الدولة له في إطار دور فاعل للقطاع الخاص المُنتج، والتركيز على دعم المنشآت الصغيرة و المتوسطة التي يقودها الشباب ، مؤكداً الإهتمام بتدريب الشباب وإنشاء مجلس وظائف لإدارة حوار مجتمعي حول خلق وظائف بمشاركة القطاع الخاص والحكومي والجامعات والجهات ذات الصلة لمواءمة التأهيل الأكاديمي والتقني مع متطلبات سوق العمل ، وأعلن عن مبادرات إسعافية تطلقها الوزارة بالتنسيق مع جهات الإختصاص المركزية و الولائية تهدف لمعالجة إرتفاع كلفة المعيشة. وقال البدوي “نتطلع خلال البرنامج الإسعافي إلى إعادة تأهيل السودان في مجتمع التنمية والتمويل الدولي والعمل مع الجانب السيادي والسياسي لرفع العقوبات المفروضة على السودان وإزالة اسمه من لائحة الدول الراعية للإرهاب”. وأعرب عن أمله في دعم السودانيين بدول المهجر مشيداً بمبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات. وكشف عن التنسيق بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر لفتح حسابات لإستلام هذه الموارد وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف. المادة السابقة (100) الف دولار لتأهيل المؤسسات الصحية المتأثرة بالسيول المقالة القادمة وزير التجارة : السودان يُصدر مواد خام و يستوردها بعد تصنيعها

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