(100) الف دولار لتأهيل المؤسسات الصحية المتأثرة بالسيول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قدمت منظمة التعاون الإسلامي 100 الف دولار لإعادة تأهيل ومعالجة الأضرار الناجمة عن السيول والفيضانات للموسسات الصحية بالبلاد.

وأكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د. سليمان عبدالجبار، ضرورة الاستعداد لمجابهة الأضرار الصحية المتوقعة جراء السيول والأمطار.

وأشاد لدى لقائه بمكتبه اليوم بوفد منظمة التعاون الإسلامي التابع لصندوق التضامن الإسلامي والمتمثل في المدير التنفيذي للمنظمة إبراهيم عبد الله الخزيم، ومدير المشاريع بصندوق التعاون الإسلامي عبد الرازق محمد، ومستشار الأمين العام للمنظمة أحمد غلاب، أشاد بمنظمة التعاون الإسلامي ومساعدتها في تعمير المؤسسات الصحية المتضررة.

من جانبه التزم المدير التنفيذي لمنظمة التعاون الإسلامي إبراهيم عبد الله الخزيم، بتقديم العون والمساعدات العاجلة والسريعة للبلاد، مطالبا بحصر قائمة الاحتياجات للمساهمة في توفيرها، مؤكدا دعم المنظمة للمؤسسات الصحية، لافتا إلى حرص واهتمام المدير العام للمنظمة بتقديم المساعدات المطلوبة.