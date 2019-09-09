حمدوك يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع إريتريا

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون مع إريتريا مشيراً الى تميز العلاقات بين شعبي البلدين. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء مستشار الرئيس الإريتري السيد يماني قبراب والذي نقل لرئيس مجلس الوزراء تهاني قيادة الحكومة الأريترية بمناسبة تكوين حكومة الفترة الانتقالية. وبحث اللقاء تطوير آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين بما يشمل المجالات المختلفة. وكشف يماني عن الترتيبات الجارية لزيارة الرئيس الإريتري اسياسي أفورقي للسودان في القريب العاجل.

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