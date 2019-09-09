اول اجتماع لمجلس الوزراء غدا

يعقد مجلس الوزراء غدا (الثلاثاء) أول اجتماع له بعد اداء القسم واكتمال التشكيل الوزراي. ويرأس الاجتماع، رئيس الوزراء، الدكتور، عبدالله حمدوك، يتناول الخطط الإسعافية الموضوعة لكل وزارة.

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