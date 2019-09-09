المالية والبنك المركزي يبحثان السياسة النقدية وأوضاع المصارف

بحث د. إبراهيم أحمد البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي مع يحيى حسين جنقو، محافظ البنك المركزي في أول لقاء رسمي بحضور نائبي المحافظ المعتصم عبد الله الفكي وبروفسيور بدر الدين إبراهيم، جملة من قضايا السياسة النقدية وأوضاع المصارف.
وتم النقاش حول عدد من قضايا الاقتصاد الكلي والخطوات التي سيتم اتخاذها للمرحلة القادمة في إطار الإعداد لبرنامج إسعافي.
وتم الاتفاق على التنسيق التام بين المركزي ووزارة المالية، وتقرر عقد لقاءات دورية مواصلة للنقاش بهدف تكوين رؤية اقتصادية موحدة للمرحلة القادمة.
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