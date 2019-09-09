خلال بحث الملفات المشتركة.. شكري: مصر تبذل جهود كبيرة لرفع اسم السودان من قائمة الارهاب

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن الفترة التي يمر بها السودان تاريخية وفي غاية الأهمية لمستقبل واعد للسودان وشعبه.

وقال في تصريحات صحافية تشرفت بلقاء رئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبدالله حمدوك.

وأكد شكري أن مصر لن تدخر جهد في استمرار التواصل مع السودان، واتفقنا على تفعيل كافة آليات العمل المشتركة واللجان.

وأضاف عقدت جلسة مباحثات مع وزيرة الخارجية، مثمرة وإيجابية تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وهي علاقات لها خصوصيتها وارتباط تاريخي وازلي بين شعبي وادي النيل.

وأشار إلى أن تقدم البلدين مرتبط بالتكامل بينهما ،العبور بكافة التحديات من خلال التعاون المشترك.

وقال أنه اجرى مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء على كافة الاصعدة، تعبرعن الارادة السياسية القوية لدى البلدين لاستمرار العلاقة الوثيقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتوفير القدرات لانطلاق السودان في المرحلة الجديدة.

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واضاف أن ماحققه الشعب السوداني من تغيير، مثل يحتذى به من أجل توفير الظروف السياسية الملائمة لوضع اطار جديد للعمل بما يحقق طموحات الشعب السودان والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها.

ودعا شكري، وزيرة الخارجية السودانية، لزيارة القاهرة في اقرب فرصة ممكنة لاستئناف مسار التشاور السياسي بين البلدين لوضع رؤية مشتركة وأطر تنفيذية حتى يكون التعاون ملموس على شعبي البلدين بشكل مباشر.

واشار شكري إلى الجهود التي تبذلها مصر مع المسؤولين السودانيين، وتعمل من خلالها شراكاتها مع الدول الصديقة وعلى راسها الولايات المتحدة الامريكية ودول اوروبا لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

ومن جانبها قالت وزير الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ان اللقاءات التي جرت بين الوزيرورئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء، تم الاتفاق على استمرار التعاون بين السودان ومصر في كافة المجالات وتفعيل كل اللجان المشتركة السياسية والفنية بين البلدين.

ووصفت المحادثات بالايجابية، وقالت نأمل أن تسفر المزيد من التعاون بين البلدين.

وقالت أن المباحثات لم تتطرق إلى ملف حلايب بالتحديد لان لدينا ملفات اخرى بدأ فيها تعاون بين البلدين.