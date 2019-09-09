رياك مشار يرافق “حميدتي” إلى جوبا

التاريخ: 09-سبتمبر-2019
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وصل زعيم المعارضة في جنوب السودان، رياك مشار، إلى العاصمة جوبا صباح يوم الإثنين، وكان في استقبال مشار بمطار جوبا الدولي، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك. ويرافق مشار، الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عضو المجلس السيادي السوداني.
ويأتي حضور مشار إلى عاصمة “الجنوب” لحضور اجتماع مع الرئيس سلفا كير لمناقشة جميع القضايا العالقة في اتفاق السلام والطريق إلى الأمام.
ويأتي الاجتماع بحسب “تمازج”، بين كير ومشار مع اقتراب موعد تكوين حكومة انتقالية يوم 12 نوفمبر، لمناقشة المسائل الرئيسية في اتفاق السلام، وتوحيد القوات ورسم حدود الولايات، وتأخرت كثيراً عن الموعد المحدد.
وكانت هيئة الإيقاد التي توسطت في اتفاق السلام قد قالت إن قلة الاجتماعات بين كير ومشار من التحديات التي تعيق تنفيذ اتفاق السلام.
وصل وفد من مجلس السيادة، الإثنين، إلى العاصمة الجنوب سودانية، جوبا، بقيادة عضو المجلس، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، لبحث جهود السلام مع الحركات المسلحة، وينتظر أن تنعقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.
ويتوقع أن يلتقي الوفد ممثلي كل من “الجبهة الثورية، وبعض الحركات من خارج إطارها، مثل الحركة الشعبية قطاع الشمال جناح عبدالعزيز الحلو”، بالإضافة إلى حركات أخرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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