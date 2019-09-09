بالفيديو:ناشطة تتحدث عن مرضى نفسيين يمارسون الجنس مع طفلات بالقانون بالسودان

شنت الناشطة في مجال حقوق المرأة اميرة عثمان سكرتيرة مبادرة لا لقهر النساء – شنت هجوما عنيفا على قانون الاحوال الشخصية بالسودان وصفت الجزية التي تتعلق بزواج الطفلات في قانون الاحوال الشخصية بانها عبارة عن متاجرة بالقانون موضحة ان ممارسة الجنس من قبل الرجل مع طفلة بالمرض النفسي حيث قالت:(الرغبة في ممارسة الجنس مع طفلة دا مرض نفسي يسمى بالبوديفيليا).

وحثت اميرة النساء السودانيات على التوحد للمحافظة على مكتسباتهن بعد مشاركتهن في الثورة والمظاهرات التي اقتلعت النظام البائد مؤكدة بانهن كنساء سيقفن ضد اي محاولة ضد حقوقهن حيث قالت:(تاني ما حنسمح لوزير او لسفير او لاي من كان او لمسرع بان يمس حقوقنا كنساء)

الخرطوم (أخبار الخليج 365)