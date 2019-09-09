الشيعة في السودان يحتفلون بذكرى عاشوراء

احتفلت مجموعة من معتنقي المذهب الشيعي بالسودان بذكرى عاشوراء باحدى المواقع المخصصة (كحسينية) للعبادة اليوم(الاثنين)، في وقت اقر فيه أحد اتباع المذهب لـ(تاسيتي نيوز) بأن الاحتفالية اقيمت بالفعل في منطقة رفض الافصاح عنها.

واكد مصدرموثوق بحسب (تاسيتي نيوز) ان الاحتفال الذي اقيم اليوم (الاثنين) يعتبرعودة لنشاط المذهب الشيعي مجددا بالبلاد عقب حظر نشاط المجموعة من قبل حكومة المخلوع البشير في العام ٢٠١٤م، ومن ثم انهاء العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران، عقب اتهام المراكز الثقافية الايرانية بالعمل على نشر المذهب.

وكان الازهر الشريف كان اقر التعبد بالمذهب الشيعي عقب مناظرات تمت بين ائمة الطرفين وصدرت فيما يعرف بكتاب (المراجعات) قبل اكثر من 10 سنوات.

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وكانت السلطات ابان نظام المخلوع البشير صادرت حسينية الشيعة بمنطقة الخرطوم شرق جوار شارع المك نمر بالخرطوم.

وطبقا للمصدر الشيعي فان الشيعة السودانيين يعتزمون اقامة ليلة العاشر من محرم يوم غد في مكان عام -لم يعلن عنه بعد- بعد ان استعصى ذلك خلال فترة نظام البشير، ما دفعهم للاحتفال بها سرا تحت كبري شمبات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)